В РФ определили нагрузку на школьников старших классов за два года

Объем учебной нагрузки для старшеклассников (10−11 классы) определило Минпросвещения. По словам эксперта ведомства Максима Костенко, за два года она составит от 2312 до 2516 часов.
Эксперт уточнил, что нижняя планка в 2312 часов рассчитана исходя из пятидневной учебной недели с максимальной нагрузкой 34 часа в неделю, как предписано СанПиН. Верхняя граница в 2516 часов, в свою очередь, соответствует шестидневной неделе с нагрузкой 37 часов в неделю.
Напомним, что с начала учебного года-2026 для учащихся пятых классов нагрузка не превышает 1088 часов, для вторых, третьих и четвертых классов составляет от 782 до 884 часов, а все первоклассники с нового учебного года начали учиться до 653 часов.