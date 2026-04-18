Трамп рассказал, чему НАТО может научить США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если Североатлантический альянс и научит США чему-либо, так это «полагаться на самих себя».
«Если НАТО и научит США чему-либо, так это тому, что нам следует полагаться на самих себя», — сказал он в ходе выступления на мероприятии движения Turning Point в штате Аризона.
Трамп отметил, что Соединённые Штаты не могут «полагаться на другие страны и внешние источники».
Напомним, Трамп рассказал, что рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.
Он вновь раскритиковал НАТО за отсутствие помощи в операции против Ирана.