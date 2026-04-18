«Вы разберетесь»: Трамп рассказал о скорой публикации документов об НЛО

«Мы нашли много интересных документов. Первые публикации начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен. Вы разберетесь», — сказал лидер США на мероприятии консервативного движения Turning Point.
Трамп добавил, что работа с правительственными документами продолжается. Он подчеркнул, что ранее возникало множество вопросов об НЛО. Глава Белого дома назвал эту тему одной из самых интригующих.
Ранее KP.RU сообщал, что в США за последние годы отмечена серия загадочных случаев гибели и исчезновения специалистов, связанных с изучением НЛО и ядерной физики.
С 2023 года не менее восьми ученых погибли либо пропали без вести при невыясненных обстоятельствах. Одним из первых подобных инцидентов стала внезапная смерть сотрудника NASA Майкла Хикса.