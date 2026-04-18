В ГД предложили назначить ежемесячную выплату ветеранам труда

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ветераны труда в России должны получить право на ежемесячную доплату в 10 тыс. рублей, заявил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«У нас в стране большое количество людей, которые имеют почетное звание “Ветеран труда”. К сожалению, сегодня в разных регионах у них разные льготы», — сказал он, отметив, что фракция недавно внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении единых федеральных правил присвоения звания «Ветеран труда».
«Также мы предлагаем установить ежемесячную выплату в 10 тыс. рублей для каждого награжденного», — сказал Миронов.
Отвечая на вопрос, нужно ли к 1 мая дополнительно поощрять и Героев Труда, Миронов отметил, что таких награжденных немного, и они заслужили благодарности со стороны общества и государства, «поэтому было бы абсолютно правильно учредить для них специальную ежегодную выплату к Дню весны и труда».