Мошенники активизировались в сфере микрозаймов: стала извнстна новая схема обмана

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников. Аферисты начали обещать гражданам возврат переплаты по микрозаймам, но для этого требуют внести «комиссию за перевод» или назвать код, присланный в смс. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».