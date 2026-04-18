Мошенники активизировались в сфере микрозаймов: стала извнстна новая схема обмана

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников. Аферисты начали обещать гражданам возврат переплаты по микрозаймам, но для этого требуют внести «комиссию за перевод» или назвать код, присланный в смс. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».
По словам экспертов, мошенники представляются сотрудниками МФО или Центробанка. Аферисты заявляют о возврате переплаченных процентов по новому закону и требуют оплатить «комиссию» либо назвать смс-код.
Возврат переплаты происходит автоматически или на основании личного заявления в МФО, но не по телефону, напоминают в «Мошеловке». Там также посоветовали никогда не называть абоненту код подтверждения.
Как ранее проинформировали в МВД, аферисты для обмана начали писать пользователям по старым объявлениям, чтобы убедить их в якобы актуальности подобной публикации.