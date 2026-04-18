В Хабаровском крае стартовала акция «Вода России»

Волонтеры Хабаровска привели в порядок 300 м берега Амура, а активисты Комсомольска-на-Амуре очистили от мусора 2,5 км городской набережной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так стартовала Всероссийская экологическая акция «Вода России», она проводится в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».
Первыми старт акции дали жители Комсомольска-на-Амуре. Сначала два десятка активистов «Чистой лиги», волонтеры ЦДО «Дземги» и ЦВР «Юность» и студенты Губернаторского авиастроительного техникума вышли на уборку набережной Амура города Юности, они собрали 1,5 кубометра мусора.
Затем к ним присоединились жители Хабаровска. Больше 70 человек за час набрали мешки с пластиковой тарой, одноразовой посудой, выброшенной старой мебелью и даже сантехникой, освободив берег Амура от грязи в районе улицы Бойко Павлова.
Еще в марте Хабаровский край первым среди регионов ДФО открыл акцию «Вода России»: волонтеры добровольного вышли на уборку до того, как сошел снег, почистили от прошлогодних залежей берег реки Амур на полуострове Заячий в Хабаровске.
Напомним, в 2025 году в акции приняли участие около 8 тысяч жителей края, которые очистили от мусора более 170 км береговых линий.
В рейтинге акции Хабаровский край занял 34 место среди всех российских регионов, а два мероприятия, проведенные в Солнечном и Николаевском районах, были признаны победителями всероссийского рейтинга «Самые креативные мероприятия акции “Вода России” прошлого года.
— Акция, объединила уже тысячи экологических активистов, которые каждый год выходят на уборку берегов наших рек и озер. Это весомый вклад в решение экологических проблем, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.