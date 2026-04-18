Россияне могут попасть в центры здорового долголетия без направления врача

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россияне могут обращаться в центры медицины здорового долголетия самостоятельно, без направления врача. Соответствующие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, говорится в постановлении правительства России, которое изучил ТАСС.
«Абзац шестьдесят четвертый дополнить предложением следующего содержания: “Гражданин может обратиться в центр здоровья (центр медицины здорового долголетия) самостоятельно”, — говорится в документе.
Согласно программе государственных гарантий, на первом этапе все обратившиеся в центры здоровья граждане проходят анкетирование и исследования по определению биологического возраста, в том числе с применением калькулятора биологического возраста. После этого врач по медицинской профилактике или медицине здорового долголетия принимает решение о проведении дополнительных исследований, направленных на выявление изменений в организме.