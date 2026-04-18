Сапёр Калинин незаметно разминировал минно-взрывное заграждение ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Калинин незаметно разминировал минно-взрывное заграждение Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что благодаря этому российские штурмовики смогли пройти заграждения без потерь и захватить важный опорный пункт украинских войск.
Сапёр младший сержант Калинин выполнял задачу по разминированию. Он использовал рельеф местности и, передвигаясь короткими перебежками, добрался до минно-взрывного заграждения незамеченным.
«В течение нескольких часов сержант Калинин проделал проход в минно-взрывном заграждении обезвредив кроме штатных боеприпасов нескольких самодельных взрывных устройств. Оставаясь незамеченным противником, вернулся на исходный рубеж и доложил об успешном выполнении задачи», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря действиям младшего сержанта штурмовики РФ успешно нанесли удар на неожиданном для противника направлении.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российской военнослужащем Ранисе Ахмеджанове. Штурмовая группа РФ под командованием командира отделения младшего сержанта Ахмеджанова отразила атаку нескольких штурмовых групп украинских войск на опорный пункт.
Российские штурмовики незаметно приблизились к противнику и одновременным ударом с нескольких направлений захватили опорный пункт. Затем командир распределил огневые средства, замаскировав огневые точки.
«Украинские боевики быстро предприняли контратаку на позиции группы Ахмеджанова. При поддержке ударных дронов противник пошёл в наступление несколькими штурмовыми группами. Благодаря тщательно организованной системе огня и маскировке противник не сумел ликвидировать огневые средства группы, а штурмовые группы украинских боевиков понеся значительные потери от стрелкового огня отступили», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.