«Какие-то золотые куры»: Рижский депутат посетовал на дорогие яйца в Латвии

Ранее в Германии автоколонна протестующих направилась в Берлин — люди выступают против высоких цен на топливо. Цены резко повысились после эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По данным автоклуба ADAC, стоимость горючего немного снизилась в последние дни. Однако цены остаются критически высокими. Акцию начали в городе Эмден. В ней участвовали 25 транспортных средств. Колонна увеличилась до 82 машин в районе Вольфсбурга. Протестующие проехали через несколько регионов. Организатор акции назвал цены непомерно высокими. Он обвинил правительство в невыполнении обещаний.