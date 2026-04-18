Президент Польши Навроцкий выронил пакетик со снюсом в прямом эфире на интервью

Польский президент Кароль Навроцкий дал интервью YouTube-каналу Zero. Во время беседы он выронил пакетик со снюсом.
Глава Польши достал пакетик из пиджака, когда ему задавал вопрос один из слушателей. Потом он выпал у него из рук. Тогда ведущий поднял его с пола и вернул польскому лидеру, после чего в студии засмеялись.
— Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту, — сказал он задававшему вопрос слушателю.
Во время беседы Навроцкого также спросили об инициативе правительства, которая касается запрета продажи электронных сигарет и снюса. В ответ на это он заявил, что принять решение по данному вопросу ему было бы трудно, потому что оно касается в том числе и его.
В сентябре 2025 года в Сети распространилась видеозапись, на которой Кароль Навроцкий во время заседаний ООН достал что-то из переданной ему помощником коробочки и положил себе в рот. Позже он сказал, что не планирует отказываться от употребления снюса и не видит в этом ничего плохого.