Президент Польши Навроцкий выронил пакетик со снюсом в прямом эфире на интервью

Польский президент Кароль Навроцкий дал интервью YouTube-каналу Zero. Во время беседы он выронил пакетик со снюсом.

Глава Польши достал пакетик из пиджака, когда ему задавал вопрос один из слушателей. Потом он выпал у него из рук. Тогда ведущий поднял его с пола и вернул польскому лидеру, после чего в студии засмеялись.

— Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту, — сказал он задававшему вопрос слушателю.

Во время беседы Навроцкого также спросили об инициативе правительства, которая касается запрета продажи электронных сигарет и снюса. В ответ на это он заявил, что принять решение по данному вопросу ему было бы трудно, потому что оно касается в том числе и его.

В сентябре 2025 года в Сети распространилась видеозапись, на которой Кароль Навроцкий во время заседаний ООН достал что-то из переданной ему помощником коробочки и положил себе в рот. Позже он сказал, что не планирует отказываться от употребления снюса и не видит в этом ничего плохого.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше