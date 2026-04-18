США выпустили лицензию на покупку нефти из России, отгруженной до 17 апреля

США объявили о возобновлении действия лицензии, разрешающей операции с российской нефтью. Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства финансов.
Согласно документу, речь идет о сырье, которое было загружено на суда до 17 апреля. Уточняется, что действие лицензии ограничено сроком до 16 мая.
В Минфине США уточнили, что допускаются сделки по продаже, транспортировке и разгрузке сырой нефти и нефтепродуктов из России, при условии, что они были отгружены до указанной даты.
Ранее глава Минфина Скотт Бессент заявил, что США не будут продлевать исключения из своих санкций в отношении российской и иранской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море.
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Минфина США. По его словам, для Москвы не стало неожиданностью решение Вашингтона не продлевать разрешение на закупку российской нефти.