В Комсомольске-на-Амуре мужчина угрожал поджечь сестру жены

В Комсомольске-на-Амуре участковые уполномоченные задержали 39-летнего мужчину, угрожавшего убийством родственнице супруги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным УМВД России по г. Хабаровску, инцидент произошел в доме на улице Серышева в Кировском районе. Между супругами возник конфликт, и женщина обратилась за помощью к своей сестре. Когда заявительница приехала, злоумышленник во время скандала пообещал убить гостью и в подтверждение намерений вылил горючую жидкость ей на ноги, демонстрируя зажигалку.
Ранее мужчина, трудоустроенный монтером пути, в агрессии замечен не был. Участковые уполномоченные отдела полиции № 7 УМВД России задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.
