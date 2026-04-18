Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат

РИА Новости: результаты медосвидетельствования водителей цифровизируют.

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Результаты медицинского освидетельствования водителей переведут в России в электронный формат и будут направлять в ГИБДД, следует из материалов Минздрава РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным министерства, в качестве задач на 2026 год в области цифровизации здравоохранения отмечены перевод в электронный вид медосвидетельствования водителей, а также частных охранников и детективов.

Заключения по результатам освидетельствования водителей будут оформляться в электронном виде и передаваться в ГИБДД.

Кроме того, в онлайн-формат будут переведены услуги в сфере обращения лекарственных средств, в том числе на портале «Госуслуги».