«Слишком теплые объятия»: Мелони удивилась жесту Макрона на встрече в Париже

Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже обернулась скандалом из-за «слишком теплых объятий». Об этом сообщает BFM TV.
Во время прямой трансляции встречи журналисты обратили внимание на неожиданно крепкие объятия Макрона и Мелони. Они вызвали заметное замешательство у премьера Италии.
На видеозаписи видно, что итальянский премьер попыталась отстраниться. Это породило разговоры о неловкости момента.
«Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность», — сказал журналист.
Ранее президент США Дональд Трмап высказывался в адрес папы Римского Льва XIV. Он заявил о несогласии с его позицией по международной политике.
В ответ Мелони выступила в защиту понтифика. Позже глава США заявил, что удивлен позиции премьер-министра Италии после ее реакции на его критику папы Римского.