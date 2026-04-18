Times: в Израиле раскритиковали назначение главой «Моссада» советника Нетаньяху

Назначение генерал-майора и советника премьера Биньямина Нетаньяху Романа Гофмана главой «Моссада» подверглось внутренней критике, пишет Times.
«Гофман, член высшего командования Армии обороны Израиля и нынешний военный секретарь или советник Нетаньяху, является посторонним человеком для “Моссада”… Уже начали появляться жалобы», — пишет издание.
Газета сообщает, что назначение вызвало недовольство среди действующих и бывших высокопоставленных разведчиков «Моссада».
Британская газета приводит слова журналиста о том, что Гофман талантлив, но это не пригодится в будущей должности.
Уточняется, что Гофман получил тяжелое ранение во время атаки ХАМАС. В новой должности Гофман начнет работать в июне.
