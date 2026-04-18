В МВД назвали основные способы вовлечения подростков в преступления

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Предложения «легкого заработка», выполнение «секретных операций» после кражи денег и хищение кода из СМС под предлогом звонка «доставки» или «из военкомата» являются одними из основных способов вовлечения детей и подростков в преступления. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Сначала аферисты под предлогом звонка «доставки», из «военкомата» или от «Госуслуг» выманивают код из СМС-сообщения. Затем они сообщают о взломе аккаунта или причастности к финансированию терроризма. «Под видом полицейских проводят “дистанционный обыск” и убеждают перевести деньги для “декларации средств”, — сказано в материалах.
Еще один способ — когда мошенники, притворяются известными людьми. Они знакомятся с жертвой, втираются в доверие и предлагают «легкий заработок» либо просят использовать личный счет и банковскую карту для переводов. «После кражи денег аферисты под видом спецслужб вовлекают жертв в “секретные операции” (курьерство), угрожая уголовной ответственностью. Подростков заманивают в закрытые онлайн-сообщества обещаниями легкого заработка, постепенно втягивая в совершение преступлений», — также отмечает МВД способ вовлечения в несовершеннолетних в преступления.
Кроме того, как следует из материалов, мошенники заманивают подростков в преступную деятельность предложениями «работы». «Сначала задания кажутся безобидными, но затем несовершеннолетних вовлекают в передачу денег, аренду аккаунтов или передачу похищенного имущества», — сказано там. Еще один вариант — это когда подросток сам ищет или получает приглашения в закрытые онлайн-сообщества под видом легкого заработка.
«Ему при этом обещают быстрые деньги, полезные знакомства и чувство причастности. За этим часто скрываются “темщики” (это сленговое определение людей, которые ищут способы быстрого и легкого заработка, часто балансируя на грани или за гранью закона — прим. ТАСС)», — сказано в материалах.
В МВД советуют родителям обсуждать с подростками риски онлайн-мошенничества. «Выстраивайте доверие — в сложной ситуации ребенок должен видеть в вас защитников», — призвали в материалах.