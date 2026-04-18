Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США выпустили генлицензию на покупку нефти из России, отгруженной до 17 апреля

Министерство финансов Соединенных Штатов в пятницу, 17 апреля, сообщило о возобновлении генеральной лицензии на продажу нефти из РФ, выведя ее из-под санкций до 16 мая.

Из документа следует, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.

Документ действует до 16 мая 2026 года.

Санкционные ограничения США в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, снова вступили в силу. Об этом 15 апреля сообщило издание Politico.

Ранее сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у РФ, вне зависимости от того, станут ли Штаты продлевать приостановку санкционных ограничений.

По данным Bloomberg, средняя недельная стоимость нефти, которую российские компании экспортировали по морю за последние четыре недели, составила 2,02 миллиарда долларов. Такие показатели стали максимальными для страны за последние четыре года — с июня 2022 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше