США выпустили генлицензию на покупку нефти из России, отгруженной до 17 апреля

Министерство финансов Соединенных Штатов в пятницу, 17 апреля, сообщило о возобновлении генеральной лицензии на продажу нефти из РФ, выведя ее из-под санкций до 16 мая.
Из документа следует, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.
Документ действует до 16 мая 2026 года.
Санкционные ограничения США в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, снова вступили в силу. Об этом 15 апреля сообщило издание Politico.
Ранее сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у РФ, вне зависимости от того, станут ли Штаты продлевать приостановку санкционных ограничений.
По данным Bloomberg, средняя недельная стоимость нефти, которую российские компании экспортировали по морю за последние четыре недели, составила 2,02 миллиарда долларов. Такие показатели стали максимальными для страны за последние четыре года — с июня 2022 года.