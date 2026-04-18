Захарова сделала заявление в канун Дня памяти жертв геноцида советского народа

В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сейчас настало время защищать эту память.
«И сейчас настало время ее активно защищать и требовать справедливости», — сказала дипломат для РИА Новости.
Как напомнила Захарова, федеральный закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа вступил в силу 1 января 2026 года. При этом, отметила она, «память и боль о погибших поколениях у наших граждан была жива всегда».
Накануне посол России в Берлине Сергей Нечаев отметил, что в ФРГ масштабы русофобии достигли рекордных показателей со времен Великой Отечественной войны.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.