Семья Шидловских переедет в Хабаровский край по программе «Земский тренер»

Валерия и Александр Шидловские из Брянской области стали одними из первых участников программы «Земский тренер» в этом году. Семья подала документы и планирует переехать в Амурский район, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эта федеральная программа направлена на привлечение спортивных кадров в малые города и села края с населением до 50 тысяч человек и реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
— Мы с супругой связываем свое будущее и профессиональное развитие с Дальним Востоком. Регион продолжит активно развиваться, и в нем будут созданы все условия для развития спорта. Мы готовы воспитывать достойных спортсменов, — отметил Александр Шидловский.
Александр Алексеевич родился в городе Клинцы Брянской области. Здесь же он и работает в спортивной школе имени Героя РФ В. И. Шкурного. Кроме того, он является мастером спорта по тяжелой атлетике. Этим видом Александр занимался в детстве, а любовь к спорту ему привил отец — Алексей Иванович, который является тренером-преподавателем по тяжелой атлетике.
Супруга Александра — Валерия Андреевна свою тренерскую деятельность тоже начала в Клинцах и продолжает работать преподавателем по волейболу в местной спортивной школе.
— Я родилась в Амурске, там же в 12 лет начала заниматься волейболом у тренера Евгении Витальевны Гассан. Потом окончила университет и получила приглашение на работу в Брянскую область. О программе «Земский тренер» узнала от своего первого тренера, — рассказала Валерия Шидловская.
Напомним, что в 2025 году программа «Земский тренер» стала пилотным проектом в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. В Хабаровском крае по этой программе трудоустроены три специалиста.
А уже в этом году Хабаровскому краю выделена субсидия на трудоустройство 13 работников физической культуры и спорта.
Сейчас вакансии открыты в Амурском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Вяземском, Николаевском, а также Солнечном и Охотском округах.
Размер выплат на Дальнем Востоке- 2 миллиона рублей.
Прием заявлений для участия в конкурсе открыт до 14 мая 2026 года. Подать заявление можно лично по адресу г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, 7 этаж, кабинет 531, или отправить по адресу в министерство спорта Хабаровского края: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32 (с пометкой «Земский тренер»).