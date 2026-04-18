США выпустили новую генлицензию на покупку нефти РФ

Министерство финансов Соединённых Штатов заявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, она выведена из-под санкций до 16 мая.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов Соединённых Штатов заявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти.

Согласно документу, нефть РФ выведена из-под ограничительных мер США до 16 мая. В нём сказано, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из РФ», которые были загружены на танкеры до 17 апреля текущего года.

Напомним, в марте Соединённые Штаты вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты. Решение было связано с ростом цены на нефть, увеличившейся на фоне операции США и Израиля в Иране. Лицензия Минфина Соединённых Штатов действовала до 11 апреля.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что администрация Соединённых Штатов не намерена сохранять специальные разрешения, которые позволяли осуществлять сделки с российской и иранской нефтью, уже находившейся на танкерах в море.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Российская Федерация научилась минимизировать последствия западных санкций, которые действуют против неё не первый год.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше