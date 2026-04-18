Министерство финансов Соединённых Штатов заявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти.
Согласно документу, нефть РФ выведена из-под ограничительных мер США до 16 мая. В нём сказано, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из РФ», которые были загружены на танкеры до 17 апреля текущего года.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что администрация Соединённых Штатов не намерена сохранять специальные разрешения, которые позволяли осуществлять сделки с российской и иранской нефтью, уже находившейся на танкерах в море.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Российская Федерация научилась минимизировать последствия западных санкций, которые действуют против неё не первый год.