В Биробиджане мужчина попал в медвежий капкан при сборе березового сока

В пригороде Биробиджана двое мужчин отправились в лес за березовым соком, однако прогулка обернулась происшествием. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным МЧС ЕАО, один из мужчин наступил на медвежий капкан. Напарник вызвал спасателей по номеру 112. На место прибыли сотрудники МЧС и медики, которые оказали помощь пострадавшему и освободили его ногу.
В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать осторожность при посещении лесных массивов, особенно в весенний период.
