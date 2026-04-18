«Так дальше жить нельзя»: президент Польши заявил о необходимости новой Конституции

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой разработки новой Конституции страны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Zero.
Президент Польши планирует, что работа над документом может быть завершена к 2030 году.
«Я надеюсь, что все в Польше поймут, что так дальше жить в Польше нельзя, что нам нужна новая конституция. Конституция 1997 года просто исчерпывает себя на наших глазах», — сказал польский президент.
Навроцкий подчеркнул необходимость более четкого распределения полномочий между президентом и премьер-министром Польши. По его словам, он выступает за усиление президентской формы правления.
