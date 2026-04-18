BFM: Макрон удивил Мелони попыткой крепко обнять ее во время встречи в Париже

Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и французского президента Эммануэля Макрона в Париже обернулась скандалом из-за «слишком теплых» объятий лидеров. Об этом написало издание BFM.
Во время трансляции встречи журналист телеканала потерял дар речи, когда французский лидер внезапно решил слишком крепко обнять Мелони, вызвав непонимание на ее лице.
— Что интересно в Мелони, стоящей рядом с Макроном, так это, очевидно, то, что…, — сказал корреспондент канала, не зная, как комментировать действия главы Франции.
На видеотрансляции видно, как итальянский лидер попыталась вырваться из объятий Макрона, очевидно, испытав некоторое неудобство из-за его странного поведения.
Итальянское издание Il Manifesto написало, что действия президента Франции можно расценить, как излишнюю вольность, а поцелуй в щеку является недопустимо вульгарным и выглядит «почти как эскимосский, нос к носу».
2 апреля Эммануэль Макрон отреагировал на шутку президента США Дональда Трампа про пощечину от жены Брижит. Он посчитал подобные заявления неделикатными и неуместными.