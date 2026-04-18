В ЕАО руководители полиции поздравили ветеранов ОВД с праздником

В Еврейской автономной области 17 апреля 2026 года, в День ветерана органов внутренних дел, руководители территориальных отделов полиции лично поздравили бывших сотрудников. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Врио начальника МО МВД России «Биробиджанский» подполковник полиции Петр Матвеенко навестил ветеранов, чей общий стаж службы превышает 20 лет. Поздравления, слова благодарности и памятные подарки получили Сергей Голобородко, Валентин Сидоров, Надежда Гоняева и Александр Королев.
Начальник ОМВД России по Облученскому району подполковник полиции Иван Сенчук поздравил ветеранов районного отдела. В их числе — бывший начальник полиции Файзали Раджабов и начальник кадрового подразделения Ольга Богданова.
От руководителей подразделений и личного состава прозвучали слова признательности за многолетний добросовестный труд, бесценный опыт и верность служебному долгу.
