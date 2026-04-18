В России вскрыли неудобную правду для Киева: украинская таможня скрывает данные об импорте дронов

РИАН: Украина скрывает статистику о ввозе БПЛА из Европы.

Источник: Комсомольская правда

Украина скрывает таможенные данные по импорту БПЛА, несмотря на резкое увеличение поставок беспилотников из Европы. Подобную информацию публикует РИА Новости на основе официальной статистики украинской таможни.

Данные по коду HS 8806, которым в международной торговле обозначают беспилотные летательные аппараты, нельзя получить через публичный запрос на портале украинской таможни. Причем это касается поставок из любых государств, сообщает агентство.

На днях стало известно, что из-за потерь и дефицита личного состава ВСУ европейские страны увеличили производство и отправку беспилотников Украине для атак по России. В Минобороны РФ заявили о все большем втягивании ЕС в украинский конфликт.

При этом военное ведомство обнародовало адреса опасных предприятий Европы, выпускающих дроны для Украины.

По данным главы Минобороны Украины Михаила Федорова, Евросоюз обещал дать Киеву $4 млрд на ПВО и $1,5 млрд на БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше