Депутаты Госдумы предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%

Миронов и Лантратова предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15% и распространить это решение на всех получателей.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность корректировки индексации социальных пенсий и выплат, рассчитываемых исходя из размера социальной пенсии, с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15% и обеспечить распространение данного решения на всех получателей соответствующих выплат», — говорится в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии увеличились на 6,8%. При этом, по его словам, зависящие от размера соцпенсий выплаты — военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны — должны вырасти на 14,8%.

«И такая индексация гораздо ближе к уровню реальной потребительской инфляции за прошлый год. В декабре 2025-го, по данным ЦБ и Росстата, граждане оценивали его в 14,5%. Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%», — добавил лидер партии.

Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что социальные пенсии в России получает более трех миллионов граждан — это пожилые люди, это инвалиды, это те, кто из-за жизненных трудностей не смог сформировать страховой стаж.

«Уверена, что эта мера позволит снизить риски бедности, поддержит уязвимые категории граждан и укрепит доверие общества к социальной политике государства», — добавила глава думского комитета.

