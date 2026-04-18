Эксперт Подольская рассказала, в каком случае пора сменить работу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Менять работу необходимо, когда уровень зарплаты отстает от рыночного более чем на 20−30%. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Решение о смене работы становится обоснованным, если уровень заработной платы на текущем месте отстает от рыночного более чем на 20−30%, а переговоры с работодателем не приводят к ее пересмотру», — сказала Подольская.
Она отметила, что важным сигналом также считается остановка прироста человеческого капитала: отсутствие новых навыков и профессионального развития на протяжении последних 12 месяцев.
Основанием для ухода будет и институциональная деградация работодателя — задержки заработной платы, массовые увольнения «по соглашению сторон», повышенные внешние риски, влияющие на устойчивость бизнеса. К этой категории также относятся системные неоплачиваемые переработки, продолжающиеся более года, добавила эксперт.