Виктория Исакова опубликовала фото с дочерью из поездки в Стамбул

Актриса Виктория Исакова улетела с дочерью Варварой на отдых в турецкий Стамбул. Она опубликовала редкие снимки с десятилетней наследницей в социальных сетях.
— Мы в Стамбуле. Дочь разрешила выложить фото. Ужиная в ресторане, отмечая день рождения подруги, Варя играла на флейте «Happy birthday». Страшно волновалась. Ну я до сих пор волнуюсь, выходя на сцену. И еще Стамбул — самый курящий город на земле, — написала в посте артистка.
Исакова родила дочь от режиссера Юрия Мороза, который был на 20 лет старше ее. Пара начала встречаться в 2001 году, через два года они поженились. В 2025 году режиссер скончался от онкологии.
Также режиссер Валерия Гай Германика разместила в соцсети редкое фото младшей дочери Северины. По ее мнению, девочка выиграла в их семье генетическую лотерею. Северина, улыбаясь, позировала матери на кровати.
22 апреля девочке исполнится десять лет. Отец звездной наследницы — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин. Гай Германика сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда он официально разведется, а через четыре месяца после этого события они расстались.