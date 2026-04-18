В России предложили скорректировать сроки замены паспорта: что известно

В Госдуме хотят обязать россиян менять паспорт после 60 лет.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил заменять паспорта гражданам в 60 лет. По его словам, из-за роста продолжительности жизни внешность людей меняется, что создает проблемы при удостоверении личности.

«Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — пояснил депутат для РИА Новости.

По словам депутата, это особенно актуально на посадке в самолет или поезд, где сотрудники безопасности сравнивают фото в паспорте с лицом пассажира.

На сегодняшний день российское законодательство требует от граждан менять внутренний паспорт дважды — в 20 лет и в 45 лет.

До этого парламентарии в Госдуме также выступили с инициативой заменить бумажный паспорт граждан РФ единым цифровым документом — цифровой паспортной картой.