В России предложили скорректировать сроки замены паспорта: что известно

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил заменять паспорта гражданам в 60 лет. По его словам, из-за роста продолжительности жизни внешность людей меняется, что создает проблемы при удостоверении личности.
«Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — пояснил депутат для РИА Новости.
По словам депутата, это особенно актуально на посадке в самолет или поезд, где сотрудники безопасности сравнивают фото в паспорте с лицом пассажира.
На сегодняшний день российское законодательство требует от граждан менять внутренний паспорт дважды — в 20 лет и в 45 лет.
До этого парламентарии в Госдуме также выступили с инициативой заменить бумажный паспорт граждан РФ единым цифровым документом — цифровой паспортной картой.