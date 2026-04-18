Эксперт Воронов рассказал, как нужно решать проблему пауэрбанков в авиации

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Проблему безопасности провоза пауэрбанков на борту самолетов нужно решать не путем их запрета, а повышением качества этих устройств. Такое мнение ТАСС выразил исполнительный директор компании «Кравт» (разработчик и производитель аккумуляторов) Александр Воронов.
«Опасность представляет не сам факт наличия литий-ионных аккумуляторов на борту самолета, а возможность их перехода в неконтролируемый режим теплового разгона. Это обычно возникает за счет механического повреждения или сильный перегрева. Качественные устройства такими вещами не страдают. Упор должен идти в целом на использование качественной химии и батарей. Тогда будет обеспечиваться должный уровень безопасности и подобные инициативы не будут возникать как класс», — сказал он.
По его словам, чтобы обеспечить население качественными устройствами нужно в том числе запрещать низкокачественные аппараты, которые стоят «неадекватно дешево».
Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ Росавиации, что ведомство рекомендовало Минтрансу рассмотреть запрет использования пауэрбанков в самолете. Внести изменения в воздушное законодательство предложили на фоне повторяющихся инцидентов с портативными устройствами на борту.
В свою очередь, в Росавиации заявили, что оснований для полного запрета провоза пауэрбанков в салон самолета нет. В ведомстве подчеркнули, что ограничения на провоз таких устройств уже существуют. Они регулируются как международными требованиями по безопасной перевозке опасных грузов, так и внутренними правилами авиакомпаний.