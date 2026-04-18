Собственники распродают площади в нижегородском ТЦ «Республика»

Площади выставлены на продажу в торговом центре «Республика» в Нижнем Новгороде. Два объявления появились на сайте Авито.
Здесь представлены два лота площадью более 2 тысяч квадратных метров каждый.
В первом случае арендатором является «Детский мир». Он находится на 5-м этаже здания. Собственник хочет получить за недвижимость 220 млн рублей.
Другая часть пятого этажа продается за 260,040 млн рублей.
Напомним, что TЦ «Республика», расположенный напротив Московского вокзала, был построен ГК «Столица Нижний» в 2005 году.
Недавно с бывшего главы Нижнего Новгорода и гендиректора ГК «Столица Нижний» Олега Сорокина взыскали в доход государства несколько миллиардов рублей.