Трамп: США извлекут иранский уран с помощью экскаваторов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США планируют извлечь иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов.

Источник: Аргументы и факты

«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем её вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем ядерные материалы в США», — сказал он в ходе выступления на мероприятии движения Turning Point в штате Аризона.

По словам Трампа, речь идёт об обогащённом уране, который хранится на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо. В июне 2025 года Соединённые Штаты нанесли удары по этим объектам.

Напомним, Трамп заявил, что США и Иран вместе будут осуществлять вывоз обогащённого урана с иранской территории.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.

По словам Трампа, второй раунд может состояться в выходные. Он заявил, что в переговорную группу по Ирану войдут его спецпосланник Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше