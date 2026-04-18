Трамп: США извлекут иранский уран с помощью экскаваторов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США планируют извлечь иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов.
«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем её вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем ядерные материалы в США», — сказал он в ходе выступления на мероприятии движения Turning Point в штате Аризона.
По словам Трампа, речь идёт об обогащённом уране, который хранится на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо. В июне 2025 года Соединённые Штаты нанесли удары по этим объектам.
В апреле Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.
По словам Трампа, второй раунд может состояться в выходные. Он заявил, что в переговорную группу по Ирану войдут его спецпосланник Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.