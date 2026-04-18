Безработная хабаровчанка украла духи за 30 тысяч и продала их на остановке

В Хабаровск задержали 50-летнюю женщину, подозреваемую в краже парфюмерии из магазина в центре города. Награбленное она продала на остановке со скидкой 500%, сообщает hab.aif.ru.
Инцидент произошёл в торговой точке на улице Карла Маркса. По данным полиции, посетительница дождалась момента, когда сотрудники отвлеклись на других покупателей, и вынесла флакон духов и туалетной воды. Ущерб торговой сети составил около 30 тысяч рублей.
Позднее похищенную продукцию женщина продала незнакомке на остановке общественного транспорта — всего за пять тысяч рублей. Как установили правоохранители, подозреваемая не имеет постоянного места работы. В отделе полиции она дала признательные показания и пообещала возместить причинённый ущерб.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража”», — сообщил hab.aif.ru старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Сейчас «похитительница ароматов» находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.