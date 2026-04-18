Волгоградский экс-депутат Савченко показал, как развивает астраханский порт Оля. Видео

Бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко, год назад добровольно сложивший мандат в нижней палате российского парламента, показал на видео, как выглядит его астраханский бизнес-проект.
По словам бизнесмена, работы на объекте идут успешно: он уже насчитывает 8 действующих причалов, а навигация организована круглый год.
«Сегодня порт стал одним из важнейших логистических хабов не только на Юге России, но и в масштабах страны, — прокомментировал экс-парламентарий. — Работа далеко не окончена: здесь всегда есть куда развиваться — привлечение новых инвестиций, выстраивание цепочек поставок. Целей впереди много».
На видеозаписи, сделанной в формате селфи на фоне портовой инфраструктуры, Савченко подчеркнул, что важно иногда «остановиться и оценить не только масштабы перемен, но и труд многих специалистов, от которого захватывает дух».