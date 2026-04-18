В Амурске заработал кикшеринг электросамокатов

В городе Амурске Хабаровского края 9 апреля 2026 года начал работу сервис аренды электросамокатов — кикшеринг. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На следующий день после запуска состоялось рабочее совещание с участием ОМВД России по Амурскому району. Целью встречи стало регулирование правил пользования новым видом транспорта на территории города и обеспечение безопасности пешеходов на тротуарах.
Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края усиливают контроль за водителями электросамокатов. Проводится разъяснительная работа о правилах дорожного движения для данной категории участников, пресекаются нарушения ПДД. В ведомстве подчеркивают, что пользователи средств индивидуальной мобильности обязаны соблюдать установленные ограничения скорости и не создавать помех пешеходам.
