В Хабаровском крае сохраняется высокий интерес к технологическому присоединению

Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», Группа РусГидро) фиксируют стабильно высокий спрос на технологическое присоединение к электросетям региона. За первый квартал текущего года поступило около 908 заявок, а суммарная мощность подключаемого оборудования превысила 193,8 МВт, сообщает пресс-служба АО «ДРСК».
«За этот период филиал подключил к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании более 300 новых потребителей в Хабаровском крае. Преобладающую часть — около 86% — составили заявки на присоединение объектов индивидуального малоэтажного строительства мощностью до 15 кВт», — говорится в сообщении.
Параллельно с подключением частных потребителей специалисты филиала продолжают развивать электросетевую инфраструктуру и обеспечивать присоединение социально значимых объектов. Особо отмечается растущий спрос со стороны крупных застройщиков региона.
Среди текущих проектов — присоединение подстанции 35/0,4 кВ для Дальневосточного художественного музея, а также технологическое присоединение объектов комплексной застройки в районе Ореховой сопки в Хабаровске. Для обеспечения подключения крупных инфраструктурных объектов планируется строительство нового центра питания 110 кВ с трансформаторами мощностью 2×40 МВА. Реализация проекта предполагается за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.
