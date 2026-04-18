Россиянам рассказали о списании долгов за ЖКХ: есть единственный законный способ

Депутат Свищев: Списать долги за ЖКХ можно через процедуру банкротства.

Источник: Комсомольская правда

Россияне с задолженностями за ЖКХ могут воспользоваться процедурой банкротства для их списания или попытаться урегулировать вопрос с управляющей компанией. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Процедура банкротства — единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные. По общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда», — сказал парламентарий.

Как уточнил Свищев, начисляемые в ходе банкротства платежи подлежат обязательной оплате, они не списываются. Также суд может отказать в списании, если установит факт намеренного уклонения от оплаты.

Парламентарий рекомендовал рассматривать возможность договоренности с управляющей компанией о рассрочке платежей. Это позволит избежать накопления штрафов и судебных разбирательств. Депутат напомнил, что срок исковой давности по долгам за ЖКУ составляет три года.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят внедрить новый механизм, направленный на ускорение погашения коммунальных долгов. Законопроект Минстроя предусматривает придание электронным платежным документам по ЖКУ юридической силы.