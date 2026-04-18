Обнародовано соглашение России и Индии об отправке войск: подробности

Соглашение упрощает взаимное использование воздушного пространства и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга. Кроме того, оно регулирует отправку военных и техники, а также их материальное обеспечение. Установленный порядок применяется при совместных учениях, тренировках, гуманитарной помощи, ликвидации последствий катастроф и в других случаях по договоренности.