Россия и Индия могут направлять друг другу до 3 тыс. военных, 10 самолетов и 5 кораблей по межгосударственному соглашению. Соответствующий документ был опубликован 7 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
«На территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; 10 военных воздушных судов государства направляющей стороны; 3 тыс. человек личного состава воинских формирований государства», — следует текст.
Соглашение упрощает взаимное использование воздушного пространства и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга. Кроме того, оно регулирует отправку военных и техники, а также их материальное обеспечение. Установленный порядок применяется при совместных учениях, тренировках, гуманитарной помощи, ликвидации последствий катастроф и в других случаях по договоренности.
Ответственность за безопасность солдат, участвующих в совместных учениях или ликвидации последствий стихийных бедствий, лежит на принимающей стороне. Такие возможности для указанных сил предусмотрены подписанным соглашением.
Подписанный еще 18 февраля этого года документ излагает все новые обязательства России и Индии. Срок действия соглашения — пять лет, отмечается в пояснении.
Ранее президент РФ Владимир Путин использовал индийскую поговорку для описания характера отношений Москвы и Нью-Дели. «Вместе пойдем — вместе вырастем», — сказал тогда российский глава.
До этого в Кремле назвали важного партнера РФ в сфере поставок энергоресурсов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно Индия стала важным партнером для России в указанной сфере.
В Кремле также выразили Нью-Дели благодарность за дружественное отношение и за глобальное взаимодействие в двусторонних и глобальных делах. Напомним, что несмотря на давление со стороны Вашингтона, Индия сохранила энергетическое сотрудничество с Россией. Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва признательна Индии за сохранение подобной стойкости.