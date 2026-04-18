Дмитрий Демешин: центр в Чегдомыне должен стал местом проведения федеральных конкурсов

Здесь созданы все условия для занятий молодежи творчеством.

В Чегдомыне Верхнебуреинского района открылся новый культурно-досуговый центр. В церемонии принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

До недавнего времени единственным центром притяжения для жителей поселка оставался районный Дом культуры. В нем работали кружки по вокалу, хореографии, театральному и изобразительному искусству, декоративно‑прикладному творчеству, но там остро ощущалась нехватка помещений.

Деньги на ремонт здания удалось получить по проекту «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России.

Подрядчики полностью заменили инженерные сети, фасад и кровлю здания, обновили окна и двери, благоустроили отмостки. Для театральной группы и балетного класса закуплено специальное оборудование.

В обновленном центре уже работают театральная студия «Театр вокруг нас», балетная школа и студия современного танца. В ближайших планах — открытие студии робототехники.

Юные артисты театрального коллектива встретили гостей яркой постановкой, а после выступления Дмитрий Демешин лично пообщался с воспитанниками центра.

Он отметил, что молодежь сможет наполнить новое пространство интересными смыслами.

— Пожелаем, чтобы молодые люди мечтали и воплощали свои мечты в жизнь. А мы им будем помогать! Одна из задач, которую я поставил, — это федеральные конкурсы. Не просто участие, а организация этих конкурсов на Дальнем Востоке. Нам надо в наших талантливых детей зажигать звезды, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.