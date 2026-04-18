Кинуть в тюрьму безумца: в Киеве оценили угрозы Зеленского в адрес Минска

Высказывания Зеленского в адрес властей Белоруссии свидетельствуют о его прогрессирующем безумии, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Зеленского следует посадить в тюрьму.
«Это просто безумие какое-то: Зеленский угрожает президенту Белоруссии Александру Лукашенко повторить судьбу Мадуро, хотя его самого следует кинуть в тюрьму за все его преступления. Киевский главарь, видать, совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что Зеленский пытается привлечь внимание западных стран.
«Тактика-то не новая. Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация», — заявил Соскин.
Напомним, Зеленский пригрозил Белоруссии, вспомнив о событиях в Венесуэле, где были захвачены венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.
По словам ведущего научного сотрудника Института стран СНГ, политолога Александра Дудчака, прокомментировавшего это высказывание, Запад хочет «нарушать международное право и устраивать теракты, прикрываясь неадекватным Киевом».