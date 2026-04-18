В Россия хотят повысить индексацию социальных пенсий до 15%: что известно

В России предложили повысить уровень индексации социальных пенсий и связанных с ними выплат до 15%. С инициативой выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова.
Обращение парламентарии направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По словам депутатов, индексация с 1 апреля 2026 года должна быть не ниже 15%, чтобы соответствовать уровню реальной инфляции и обеспечить поддержку граждан.
«Уверена, что эта мера позволит снизить риски бедности, поддержит уязвимые категории граждан и укрепит доверие общества к социальной политике государства», — сказала Лантратова в интервью РИА Новости.
Миронов отметил, что действующее повышение соцпенсий составило 6,8%, однако рост связанных выплат достигает почти 15%, что ближе к оценкам инфляции. По его мнению, увеличение пенсий должно соответствовать этим показателям.
