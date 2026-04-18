Полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил aif.ru, по какому пути Запад поставляет Киеву снаряды для америнских ЗРК Patriot.
Об этом военный эксперт рассказал, комментируя массированную атаку на Одесскую область, в портах которого в результате ударов могло сгореть поставленное киевскому режиму оружие НАТО.
«Patriot по морю в Одесскую область вряд ли завозят, потому что там неоткуда. В Великобритании этих ракет нет. Если поставки ракет для ЗРК и идут, то, скорее всего, разгружаются они в Европе и в странах Балтии, а оттуда уже эшелонами выходят на Польшу, а из Польши, соответственно, идут на Украину», — отметил Матвейчук.
Ранее Владимир Зеленский заявил об остром дефиците ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам главы киевского режима, если война на Ближнем Востоке затянется, то оружия для Украины будет поставляться.