Наташа Королёва, «Братья Грим» на Горнолужнике и Иван Абрамов: чем заняться на выходных в Красноярске

Культурный гид по Красноярску на новый уикенд.

На выходных в Красноярске будет неустойчивой.

В субботу, 18 апреля, ожидается пасмурная погода. Утром столбики термометров покажут —9 °C, возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до —3 °C. Ветер с порывами до 12 м/с.

В воскресенье, 19 апреля, погода покажет характер: ночью пройдет снег, а утром синоптики обещают уже мокрый снег и небольшую метель. Ветер усилится — порывы до 14 м/с. Утром температура поднимется до —1 °C, днем потеплеет до +4 °C, вечером ожидается около +3 °C. Весь день будет идти снег с дождем.

«Петрушка».

Где: «Мечта», «Киномакс», Mori cinema, «Эпицентр», «Синема-парк».

Когда: 18 и 19 апреля.

Талант есть, а смелости — нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс — попасть на кухню престижного ресторана. Но его ждёт не воплощение мечты, а горькое открытие: его лучший друг Рома готов на всё ради звёздного статуса. В одиночку Петя не справился бы, но ему на помощь приходит… ожившая кукла Петрушка. Её колючая мудрость обнажает правду и помогает Пете победить свои слабости. В погоне за мечтой и любовью, Петя должен найти в себе силы, чтобы выполнить детское обещание и обрести самого себя.

«Супер Марио: галактическое кино».

Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema, «Эпицентр».

Когда: 18 и 19 апреля.

После победы над Боузером и спасения Бруклина Марио сталкивается со злобным альянсом Варио и Боузера-младшего. Теперь вместе со своими друзьями и Йоши он должен помешать их планам по завоеванию мирового господства.

Наташа Королёва.

Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19.

Когда: 18 апреля.

Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями — не оставят никого равнодушными. Концертный зал наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта, открытости и преданности нашей любимой артистки, которые она дарит своим зрителям вот уже не один десяток лет. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие прежде.

Ундервуд.

Где: Рок-клуб «Сорока», улица Историческая, 111, строение 3.

Когда: 18 апреля.

Творчество «Ундервуда» — это «интеллигентный драйв», где нет места фальши. Это виртуозная лирика, фирменная двойная вокальная гармония и удивительная способность находить красоту в обыденности. Эти рок-музыканты не ломают гитары, зато умеют складывать слова в смыслы.

Группа представит в Красноярске свой новый альбом «1000 лун». В программе вечера свежие треки, недавние синглы и, конечно, все хиты, без которых просто невозможно представить концерт «Ундервуда»: «Гагарин, я вас любила», «Бабло победит зло», «Парабеллум» и другие.

Зимний Горнолужник и концерт группы «Братья Грим».

Где: Фанпарк «Бобровый лог», улица Сибирская, 92.

Когда: 19 апреля.

Горнолужник проводится в 16-й раз, в этом году тема события — сказки и всё, что с ними связано. Гостей ждут не только фантазийные костюмы участников, но и соответствующая атмосфера на территории. Главный гость мероприятия — популярная российская группа «Братья Грим». Часовой концерт «сказочных» артистов, подаривших стране хиты «Ресницы», «Кустурица» и «Дыхание», состоится на центральной поляне «Бобрового лога» (рядом с сервис-центром «Оазис»).

Иван Абрамов.

Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19.

Когда: 19 апреля.

Иван Абрамов со свойственной ему интеллигентностью всегда готов взглянуть на заурядную ситуацию под нестандартным углом, делая свои выступления по-настоящему смешными и яркими.

Буквально недавно комик выложил свое видеовыступление «Большой ребёнок» на YouTube. За несколько дней Иван набрал на своем YouTube канале 129 тысяч подписчиков и более 4 млн. просмотров. И все же, ничто не сравнится с живым выступлением юмориста.

Полярная.

Где: Музей «Площадь Мира», площадь Мира, 1.

Когда: 18 апреля.

В центре внимания — новая гигантская выставка «Идея Севера» на двух этажах, о феномене Севера — от мамонтов и белого безмолвия до металла, ледоколов, подвигов и Человека.

Ночь «Полярная» — это экспедиция от молчаливой мощи льдов, через пляску пламени и общий труд — к уюту чума, где делятся историями. Полярности сходятся в целое, крайности порождают гармонию, а в центре сурового края пульсирует горячее сердце завода, бьющееся в унисон с сердцами людей.

Этот день лучше другого дня.

Где: Креативное пространство «Индустрия», улица Ады Лебедевой, 93 В.

Когда: 18 и 19 апреля.

В галерее креативного пространства «Индустрия» работает персональная выставка современного художника Кирилла Показия «Этот день лучше другого дня». В экспозиции плакаты, инсталляции и зин (малотиражный журнал ручной работы). Как подчеркивает сам художник, «Это выставка самопомощи. Я отмечаю причины жить и преобразовываю их в плакаты».

Работы Кирилла Показия выстраиваются в комфортное пространство заботы, где каждый человек может найти маленькие якоря поддержки в сложный день. Каждая из работ — искренний взгляд на современное искусство, которое может быть не только сложной и ироничной концепцией, но и мягкой и ободряющей практикой.

