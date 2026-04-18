Наташа Королёва, «Братья Грим» на Горнолужнике и Иван Абрамов: чем заняться на выходных в Красноярске

Талант есть, а смелости — нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс — попасть на кухню престижного ресторана. Но его ждёт не воплощение мечты, а горькое открытие: его лучший друг Рома готов на всё ради звёздного статуса. В одиночку Петя не справился бы, но ему на помощь приходит… ожившая кукла Петрушка. Её колючая мудрость обнажает правду и помогает Пете победить свои слабости. В погоне за мечтой и любовью, Петя должен найти в себе силы, чтобы выполнить детское обещание и обрести самого себя.