Ввод жилья в Прикамье сократился на 25% в начале 2026 года

Объём ввода жилья в Пермском крае в первом квартале 2026 года оказался ниже прошлогодних показателей. По данным Пермьстата, за январь-март в регионе ввели в эксплуатацию 448,7 тысяч кв. м жилой площади. Это составило 76,5% от показателя аналогичного периода прошлого года.
За первые три месяца в Прикамье сдано 5254 квартиры. Индивидуальные застройщики ввели в действие 304,4 тысяч кв. м жилья за счёт собственных и привлечённых средств, что на 19,2% меньше, чем год назад за тот же период.
Кроме того, за отчетный период в Пермском крае сдано 100 единиц нежилых зданий. Общая площадь введённых объектов составила более 156 тысяч кв. м.
Напомним, в Пермском крае планируют построить около 22 тысяч кв. м нового жилья для переселения из аварийных домов. Новые дома появятся в Верещагино, Губахе, Кунгуре, Лысьве и Чусовом. Работы должны завершить до 2028−2029 годов.