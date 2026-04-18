Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели за день поисков Усольцевых обследовали 25 километров дорог

Спасатели за сутки поисков Усольцевых обследовали 25 километров дорог.

КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в пятницу во время поиска, пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, обследовали на снегоходах в общей сложности 25 километров таежных и автомобильных дорог в районе предполагаемого места пропажи семьи, сообщает отряд в своем канале на платформе Max.

«За сутки краевыми спасателями обследовано 15 километров автомобильных дорог и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. К сожалению, поиски результатов не принесли, пропавшие граждане не найдены. Сегодня поиски будут продолжены», — говорится в сообщении.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.