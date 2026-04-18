В Приморье гималайских медведей впервые учтут по уникальному «галстуку»

В России впервые начинают считать гималайских медведей не по следам или визуальным наблюдениям, а по индивидуальному рисунку нагрудного «галстука». Уникальную методику уже тестируют в национальном парке «Удэгейская легенда» в Приморье, где зоологи установили сеть фотоловушек для создания каталога особей.
Разрабатываемый подход предполагает, что камеры фиксируют каждого зверя, а учёные различают их по конфигурации белого пятна на груди, которое у каждого медведя уникально. Полученные данные сведут в специальный каталог, что позволит вести точный учёт популяции без стресса для животных. Сейчас в бассейне реки Большая Уссурка как раз начался фотоучет взрослых самцов, покинувших берлоги после зимней спячки.
Как уточнили в пресс-службе нацпарка, аналогичные наблюдения планируют провести и на других территориях с разными природными условиями и степенью человеческого влияния. Это поможет адаптировать метод для всей северной границы ареала гималайского медведя в России, которая проходит именно через кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока. Эксперимент обещает стать важным шагом в мониторинге малоизученного южного вида.
Зоологи подчёркивают: главная угроза для гималайского медведя в наших краях — не охота, а активная хозяйственная деятельность человека. Лесозаготовки и добыча полезных ископаемых разрушают привычные места обитания, а во время зимней охоты нередко страдают дупла-берлоги, где звери выводят потомство. Именно поэтому точный учёт численности становится критически важным для сохранения вида.
В исследовании участвуют не только сотрудники «Удэгейской легенды», но и специалисты объединённой дирекции «Заповедное Приамурье», а также учёные Дальневосточного отделения РАН. К проекту подключились и студенты биологического факультета МГУ имени Ломоносова, для которых работа в Приморье станет ценной полевой практикой. Совместные усилия должны дать первый достоверный расчёт численности гималайских медведей на модельном участке уже в ближайшие месяцы.
Отметим, что гималайский медведь заметно мельче бурого «собрата» и ведет полудревесный образ жизни, чем и объясняется его привязанность к старым лесам с дуплистыми деревьями. Наличие уникального светлого пятна на груди — его визитная карточка, которую теперь впервые используют как природный «штрихкод». Если метод докажет свою эффективность, его могут рекомендовать для всех дальневосточных охраняемых территорий.