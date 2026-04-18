В Приморье гималайских медведей впервые учтут по уникальному «галстуку»

Отметим, что гималайский медведь заметно мельче бурого «собрата» и ведет полудревесный образ жизни, чем и объясняется его привязанность к старым лесам с дуплистыми деревьями. Наличие уникального светлого пятна на груди — его визитная карточка, которую теперь впервые используют как природный «штрихкод». Если метод докажет свою эффективность, его могут рекомендовать для всех дальневосточных охраняемых территорий.