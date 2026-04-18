Месть за Краснодар: в Одессе подожгли аэродром, с которого запускали БПЛА

В ночь на пятницу объекты ВСУ в Одесской области подверглись массированной атаке. Взрывы прогремели в Одессе, Измаиле и Грибовке — в портах и местах дислокации боевиков ВСУ и наёмников.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, какие конкретные цели могли быть атакованы. В частности, он не исключил ударов по аэропорту Арциз, с территории которого неоднократно запускались беспилотники в сторону городов России.
«Аэродром как площадная цель имеет несколько уязвимых точек. Это: диспетчерский командный пункт, который управляет полётами (взлёт и посадка); система навигации и приводов (передающие и приёмо-передающие пеленгаторы, сети); склады с запасами ГСМ и ангары, где хранятся самолёты», — отметил Матвийчук.
Как следствие, обозначил военный эксперт, подобный объект уничтожается в три приёма, для чего применяется различное вооружение.
«Фугасными бомбами разрушаются взлётно-посадочные полосы, ракетами атакуются склады с ГСМ и ангары, затем производится комбинированный радиоэлектронный удар для обесточивания всей инфраструктуры и подавления радиоуправления», — рассказал Матвийчук.
Он добавил, что в данном случае в ходе ночной атаки целью могли быть в том числе и специалисты ВСУ, запускавшие дроны, и сами беспилотники, которые завезли на аэродром для запуска по российским регионам.
Чаще всего из Одесской области противник дронами атакует Крым и Кубань. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал, что 16 апреля в результате удара украинских БПЛА в Туапсе погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая девушка.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 17 апреля по порту Измаил был нанесен удар беспилотниками «Герань-2». Отмечалось, что был сильный пожар. При этом пожарные не торопились приступать к тушению огня, так как ждали какого-то взрыва.