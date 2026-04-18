В ВСУ началась паника из-за ракеты-призрака: главная новость СВО 18 апреля

ВКС России нанесли удар крылатой ракетой Х-69 по военному объекту в Херсонской области. Спустя два часа после атаки координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прибытии в Николаев микроавтобусов с обозначениями «Груз 200», что косвенно свидетельствует о серьезных потерях противника.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru подчеркнул уникальные характеристики ракеты, делающие ее практически неуязвимой для ПВО ВСУ.
«Эта ракета разрабатывалась в том числе для Су-57. Она имеет трапецеидальную форму, как Storm Shadow и Scalp… Композитные материалы, из которых выполнен корпус, снижают радиолокационную заметность», — уточнил он.
По его словам, в отличие от старых крылатых ракет, которые более заметны для натовских комплексов NASAMS и IRIS-T, ракета Х-69 практически незаметна и может с высокой точностью поразить цель.
Эксперт также добавил, что данные боеприпасы применяют исключительно по наиболее важным целям, где важна стопроцентная эффективность: пунктам управления, складам и местам сосредоточения техники.
«При необходимости можно поражать сборочные цеха, находящиеся на небольшой глубине, представляющие большое значение для противника», — подчеркнул Кнутов.
Применение ракеты-невидимки Х-69 в очередной раз подтвердило неспособность украинской ПВО, даже усиленной западными комплексами, противостоять высокоточному российскому оружию нового поколения. Появление же «груза 200» в Николаеве стало красноречивым свидетельством того, что удар пришелся точно в цель, ликвидировав значимый элемент военной структуры противника.