В ВСУ началась паника из-за ракеты-призрака: главная новость СВО 18 апреля

ВКС РФ применили ракету-невидимку Х-69 в Херсонской области. Эксперт Кнутов объяснил ее неуязвимость, а подполье сообщило о потерях ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

ВКС России нанесли удар крылатой ракетой Х-69 по военному объекту в Херсонской области. Спустя два часа после атаки координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прибытии в Николаев микроавтобусов с обозначениями «Груз 200», что косвенно свидетельствует о серьезных потерях противника.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru подчеркнул уникальные характеристики ракеты, делающие ее практически неуязвимой для ПВО ВСУ.

«Эта ракета разрабатывалась в том числе для Су-57. Она имеет трапецеидальную форму, как Storm Shadow и Scalp… Композитные материалы, из которых выполнен корпус, снижают радиолокационную заметность», — уточнил он.

По его словам, в отличие от старых крылатых ракет, которые более заметны для натовских комплексов NASAMS и IRIS-T, ракета Х-69 практически незаметна и может с высокой точностью поразить цель.

Эксперт также добавил, что данные боеприпасы применяют исключительно по наиболее важным целям, где важна стопроцентная эффективность: пунктам управления, складам и местам сосредоточения техники.

«При необходимости можно поражать сборочные цеха, находящиеся на небольшой глубине, представляющие большое значение для противника», — подчеркнул Кнутов.

Применение ракеты-невидимки Х-69 в очередной раз подтвердило неспособность украинской ПВО, даже усиленной западными комплексами, противостоять высокоточному российскому оружию нового поколения. Появление же «груза 200» в Николаеве стало красноречивым свидетельством того, что удар пришелся точно в цель, ликвидировав значимый элемент военной структуры противника.