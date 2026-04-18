Science: экологические проблемы привели к появлению комаров в Исландии

Ученые установили, что появление комаров в Исландии свидетельствует о проблемах с экологией.

Источник: Аргументы и факты

Появление комаров в Исландии, где ранее эти насекомые не обитали, рассматривается учёными как тревожный сигнал экологических изменений. Исследователи связывают это явление с трансформацией природных условий, указывая на постепенное формирование среды, пригодной для их распространения, сообщает журнал Science.

Ключевым фактором называют потепление климата, из-за которого ускоряется таяние ледников и увеличивается продолжительность тёплого сезона. Отмечается, что в Арктике температура растёт значительно быстрее, чем в среднем по планете, что напрямую влияет на экосистемы региона и способствует появлению новых видов.

Дополнительное влияние оказывает развитие промышленности, туризма и морских перевозок, которые облегчают проникновение чужеродных организмов.

Уже зафиксированы изменения в поведении животных: у птиц нарушается синхронизация размножения, а у северных оленей и карибу ухудшается состояние из-за активности кровососущих насекомых. По мнению специалистов, эти процессы могут стать началом более масштабных экологических сдвигов.

Ранее сообщалось, что единственный в Исландии комар, за которым наблюдают ученые, выжил даже после похолодания и появления снега.

