Science: экологические проблемы привели к появлению комаров в Исландии

Появление комаров в Исландии, где ранее эти насекомые не обитали, рассматривается учёными как тревожный сигнал экологических изменений. Исследователи связывают это явление с трансформацией природных условий, указывая на постепенное формирование среды, пригодной для их распространения, сообщает журнал Science.