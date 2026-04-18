Пенсионер в Казани попал в больницу с застрявшей в заднем проходе рюмкой

В Казани врачи экстренно прооперировали 70-летнего пенсионера, который два раза за неделю попал в больницу с инородными предметами в заднем проходе. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что мужчина попал в больницу с рюмкой, которая застряла в заднем проходе. Докторам пришлось проводить экстренную операцию, чтобы спасти его жизнь.
Позже выяснилось, что родственники вызывали скорую помощь пенсионеру дважды за неделю.
— В первый раз мужчина сказал, что случайно упал на граненый стакан. Его госпитализировали, медики извлекли застрявший предмет. Пенсионер быстро восстановился и снова оказался на больничной койке, но уже с рюмкой, и опять рассказал врачам, что не удержался и неудачно упал, — говорится в публикации.
Сейчас его выписали на амбулаторное лечение.
